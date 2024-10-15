Скареднова Екатерина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пресновка, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Восприемник
02.02.1920 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Трофимовна Скареднова
Смерть
Неизвестно