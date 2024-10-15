Скареднова Екатерина Евдокимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скареднова Екатерина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пресновка, Барабинский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Восприемник
02.02.1920 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мария Трофимовна Скареднова
Смерть
Неизвестно

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