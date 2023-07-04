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Ванюкова Ирина Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Ванюков Иван Трофимович?

Отец ребёнка: Ванюков Трифон Григорьевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Ефимья Трофимовна?

Отец ребёнка: Ванюков Трифон Григорьевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Трифон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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