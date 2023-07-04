Ванюкова Ирина Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851 ст.
Отец ребёнка: Ванюков Трифон Григорьевич
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Ефимья Трофимовна?
Отец ребёнка: Ванюков Трифон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно