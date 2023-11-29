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Белоногова Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

26.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1807

Сын: Белоногов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1813

Дочь: (Белоногова) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.12.1815

Сын: Белоногов Евграф Андреевич

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1818

Сын: Белоногов Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич

Рождение ребёнка
17.04.1820

Дочь: (Белоногова) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
26.08.1844
Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: Удушье в 67 лет

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