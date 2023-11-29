Белоногова Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти26.08.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1807
Сын: Белоногов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
22.10.1813
Дочь: (Белоногова) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
09.12.1815
Сын: Белоногов Евграф Андреевич
Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
16.12.1818
Сын: Белоногов Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич
Рождение ребёнка
17.04.1820
Дочь: (Белоногова) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Белоногов Андрей Еремеевич
Смерть
26.08.1844
Причина смерти: Удушье в 67 лет