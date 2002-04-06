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Слепков Александр Фролович

Место рождения

Ростовская область станица Кривянская

Дата рождения

Около 09.10.1924

Дата смерти

06.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1924

Отец: Слепков Фрол Потапович

Мать: Слепкова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
02.02.1954

Дочь: (Верхотурова (Слепкова)) Евгения Александровна

Мать ребёнка: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна

Рождение ребёнка
07.02.1955

Сын: Слепков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна

Смерть
06.04.2002
Причина смерти: Рак предстательной железы

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