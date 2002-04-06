Слепков Александр Фролович
Место рожденияРостовская область станица Кривянская
Дата рожденияОколо 09.10.1924
Дата смерти06.04.2002
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1924
Отец: Слепков Фрол Потапович
Рождение ребёнка
02.02.1954
Дочь: (Верхотурова (Слепкова)) Евгения Александровна
Мать ребёнка: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна
Рождение ребёнка
07.02.1955
Сын: Слепков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна
Смерть
06.04.2002
Причина смерти: Рак предстательной железы