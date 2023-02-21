Черникова (Сологуб) Александра Геннадиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Сологуб) Александра Геннадиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.2007

Муж: Черников Владимир Владимирович

Беловодское Кыргызстан
Рождение ребёнка
25.03.2011

Сын: Черников Ярослав Владимирович

Отец ребёнка: Черников Владимир Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.05.2014

Сын: Черников Ростислав Владимирович

Отец ребёнка: Черников Владимир Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Развод
2019

Муж: Черников Владимир Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
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