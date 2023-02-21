Черникова (Сологуб) Александра Геннадиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.2007
Беловодское Кыргызстан
Рождение ребёнка
25.03.2011
Сын: Черников Ярослав Владимирович
Отец ребёнка: Черников Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
28.05.2014
Сын: Черников Ростислав Владимирович
Отец ребёнка: Черников Владимир Владимирович
Развод
2019