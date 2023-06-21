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Юферев Назар Петрович

Место рождения

д.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области

Дата рождения

13.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890

Отец: Юферев Петр Афанасьевич

Мать: Юферева Евфимия (Евдокия) Федоровна

д.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области
Крещение
1890
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Godparents:Восприемники: п.Петуховского Роман Федорович Петухов | Церковь Александра Невского
Бракосочетание
23.?.1909

Жена: Юферева Александра Дмитриевна

Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1910

Сын: Юферев Василий Назарович

Мать ребёнка: Юферева Александра Дмитриевна

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
20.04.1918

Сын: Юферев Иван Назарович

Мать ребёнка: Юферева Александра Дмитриевна

д.Загарские, Кировской области
Смерть
Неизвестно
д.Загарские, Кировской области
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия
Похороны
Неизвестно
Астанчурга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область