Юферев Назар Петрович
Место рожденияд.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области
Дата рождения13.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890
д.Загарские, Тонкинского района, Горьковской области
Крещение
1890
Godparents:Восприемники: п.Петуховского Роман Федорович Петухов | Церковь Александра Невского
Бракосочетание
23.?.1909
Рождение ребёнка
21.03.1910
Мать ребёнка: Юферева Александра Дмитриевна
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Рождение ребёнка
20.04.1918
Мать ребёнка: Юферева Александра Дмитриевна
д.Загарские, Кировской области
Смерть
Неизвестно
д.Загарские, Кировской области
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия
Похороны
Неизвестно
Астанчурга, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область