Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвей Иванович (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда. Первая жена его Прасковья Петровна (1755-1792). Вторая жена — Елизавета Гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Прасковья Петрова
Бракосочетание
1792
Жена: Елизавета Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Елизавета Григорьева
Смерть
Неизвестно