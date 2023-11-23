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Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.
1755 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвей Иванович (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда. Первая жена его Прасковья Петровна (1755-1792). Вторая жена — Елизавета Гр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Сын: Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Прасковья Петрова

Бракосочетание
1792

Жена: Елизавета Григорьева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Елизавета Григорьева

Смерть
Неизвестно

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