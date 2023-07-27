Фомина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Фомин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фомин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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