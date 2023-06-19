Вдонин Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдонин Степан Николаевич

Вдонин Степан Николаевич

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдонин Николай Афанасьевич

Мать: не указана

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.03.1861

Сын: Вдонин Василий Степанович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Вдонин Егор Степанович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно