Вдонин Степан Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдонин Николай Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1861
Сын: Вдонин Василий Степанович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
01.06.1863
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно