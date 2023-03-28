Suyashov Dmitry — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suyashov Dmitry

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2023

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2023

Отец: Suyashov Oleg

Мать: Suyashova Tatiana

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