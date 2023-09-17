Литвиненко Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Литвиненко Анна Олеговна
Отец ребёнка: Литвиненко Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
09.08.2000
Дочь: Литвиненко Анна Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвиненко Олег Алексеевич