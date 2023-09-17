Литвиненко Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Литвиненко Анна Олеговна

Отец ребёнка: Литвиненко Олег Алексеевич

Рождение ребёнка
09.08.2000

Дочь: Литвиненко Анна Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Олег Алексеевич

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