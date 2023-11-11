Чубаков Венедикт Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубаков Венедикт Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубакова Ирина Венедиктова

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаков Трофим Венедиктов

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаков Тимофей Венедиктов

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаков Сила Венедиктов

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаков Артемей Венедиктов

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубакова Стефанида Венедиктова

Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева

Косолаповы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубакова Марья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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