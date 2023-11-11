Чубаков Венедикт Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубакова Ирина Венедиктова
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чубаков Трофим Венедиктов
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чубаков Тимофей Венедиктов
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чубаков Артемей Венедиктов
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубакова Стефанида Венедиктова
Мать ребёнка: Чубакова Марья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно