Большакова Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Сын: Большаков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Большаков Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно