Большакова Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Большаков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Сын: Большаков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Николаевич

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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