Семёнова (Якушина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Якушина) Ирина

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

16.03.1928

Дата смерти

?.01.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1928

Отец: Якушин Александр

Мать: Якушина Варвара

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Михаил

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Михаил

р-н Колыма, п.Ягодный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Михаил

Смерть
?.01.1997
Пенза, город Пенза, Пензенская область
г. Пенза, Чемодановка (восточная)
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