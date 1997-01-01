Семёнова (Якушина) Ирина
Место рождения
Дата рождения16.03.1928
Дата смерти?.01.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1928
Отец: Якушин Александр
Мать: Якушина Варвара
Рождение ребёнка
01.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Михаил
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Михаил
р-н Колыма, п.Ягодный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семёнов Михаил
Смерть
?.01.1997
г. Пенза, Чемодановка (восточная)