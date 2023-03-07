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Антонова Альбина Анатольевна
Антонова Альбина Анатольевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
26.04.1964
Пол
Женский
Отец
Антонов Анатолий Александрович
1930 г.р.
Мать
Антонова Валентина Ивановна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1964
Отец:
Антонов Анатолий Александрович
Мать:
Антонова Валентина Ивановна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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