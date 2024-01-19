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Ярков Иван Петрович
Ярков Иван Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Ярков Петр Григорьевич
1911 г.р.
Мать
Яркова (Тонкоева) Анастасия Григорьевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Ярков Петр Григорьевич
Мать:
Яркова Анастасия Григорьевна
Смерть
1968
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