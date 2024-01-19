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Ярков Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Ярков Петр Григорьевич

Мать: Яркова Анастасия Григорьевна

Смерть
1968
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