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Лаврентий Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Логин Прокопьевич

Мать: Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1799

Сын: Харитон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Степанида Лаврентьевна

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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