Лаврентий Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Логин Прокопьевич
Мать: Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1799
Сын: Харитон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Степанида Лаврентьевна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно