Свиридова (Менькова) Раиса Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1941
Дата смерти21.03.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941
Отец: Меньков Севастьян
Мать: Менькова Анна
Рождение ребёнка
12.02.1963
Дочь: Свиридова - Тетюк Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Свиридов Константин Данилович
Рождение ребёнка
04.11.1966
Дочь: Сапожкова Лилия Константиновна
Отец ребёнка: Свиридов Константин Данилович
Смерть
21.03.2018