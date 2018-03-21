Свиридова (Менькова) Раиса Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Менькова) Раиса Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1941

Дата смерти

21.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941

Отец: Меньков Севастьян

Мать: Менькова Анна

Рождение ребёнка
12.02.1963

Дочь: Свиридова - Тетюк Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Свиридов Константин Данилович

Рождение ребёнка
04.11.1966

Дочь: Сапожкова Лилия Константиновна

Отец ребёнка: Свиридов Константин Данилович

Смерть
21.03.2018