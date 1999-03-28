Толмачев Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1922
Дата смерти28.03.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922
Отец: Толмачев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толмачева Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
20.09.1952
Сын: Толмачев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Толмачева Анастасия Максимовна
Гогон, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.03.1999