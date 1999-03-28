Толмачев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1922

Дата смерти

28.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922

Отец: Толмачев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толмачева Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
20.09.1952

Сын: Толмачев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Толмачева Анастасия Максимовна

Гогон, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
28.03.1999