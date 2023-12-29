Репьёв Анатолий Семенович
Место рожденияс. Юрьевка, Саратовская обл.
Дата рождения1928
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2000