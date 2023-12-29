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Репьёв Анатолий Семенович

Место рождения

с. Юрьевка, Саратовская обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Репьёв Семен

Мать: Репьёва (Латухина) Александра Филлимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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