(Корепанова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корепанова) Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1943

Дата смерти

24.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай

Смерть
24.11.1977
Кировская область, поселок Юрья
Похороны
Неизвестно
Кировская область, поселок Юрья
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