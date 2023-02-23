(Корепанова) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1943
Дата смерти24.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай
Смерть
24.11.1977
Кировская область, поселок Юрья
Похороны
Неизвестно
Кировская область, поселок Юрья