Андреев Андреян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Надежда Андрияновна
Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Артем Андриянович
Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Василий Андриятнович
Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Алексей Андриянович
Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Матаева (Андреева) Ольга Андрияновна
Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна
Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
Неизвестно