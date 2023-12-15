Андреев Андреян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андреян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Надежда Андрияновна

Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Артем Андриянович

Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Василий Андриятнович

Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей Андриянович

Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна

Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Матаева (Андреева) Ольга Андрияновна

Мать ребёнка: Андреева Меланья Корниловна

Балтым, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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