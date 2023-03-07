Амир (Амиров) Мирсай (Мирсаяф) Масалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмир (Амиров) Мирсай (Мирсаяф) Масалимович

Амир (Амиров) Мирсай (Мирсаяф) Масалимович

avatar

Место рождения

Зирган, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.01.1907

Дата смерти

01.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Зирган, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1926 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.06.1980
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close