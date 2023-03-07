Амир (Амиров) Мирсай (Мирсаяф) Масалимович
Место рождения
Дата рождения06.01.1907
Дата смерти01.06.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1937
Место жительства
С 1939 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1980
Смерть
01.06.1980