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Григорьев Леонид Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1972

Жена: Григорьева (Солодухина) Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
02.11.1973

Дочь: Василевич (Григорьева) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Григорьева (Солодухина) Людмила Владимировна

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.03.1975

Сын: Григорьев Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Григорьева (Солодухина) Людмила Владимировна

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область

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