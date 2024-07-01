Григорьев Леонид Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1972
Рождение ребёнка
02.11.1973
Дочь: Василевич (Григорьева) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Григорьева (Солодухина) Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
07.03.1975
Сын: Григорьев Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Григорьева (Солодухина) Людмила Владимировна