Ольга Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1848 г.р.
Около 1851 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1862 г.р.

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ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Агрипина Горасимова

Отец ребёнка: Горасим Никитин

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Иван Горасимов

Отец ребёнка: Горасим Никитин

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Николай Горасимов

Отец ребёнка: Горасим Никитин

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Дарья Горасимова

Отец ребёнка: Горасим Никитин

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горасим Никитин

Смерть
Неизвестно
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