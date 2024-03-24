Ольга Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Агрипина Горасимова
Отец ребёнка: Горасим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Иван Горасимов
Отец ребёнка: Горасим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Николай Горасимов
Отец ребёнка: Горасим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Дарья Горасимова
Отец ребёнка: Горасим Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горасим Никитин
Смерть
Неизвестно