(Ларина) Наталия Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор, преподаватель
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Московский Архитектурный институт (Государственная академия)Специальность: Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно