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(Ларина) Наталия Андреевна

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Место рождения

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.12.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор, преподаватель
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образовательное учреждение: Московский Архитектурный институт (Государственная академия)Специальность: Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва