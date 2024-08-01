Черненко Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Афанасий

Рождение ребёнка
1898

Сын: Черненко Иван

Отец ребёнка: Черненко Афанасий

Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: (Черненко) Доминика

Отец ребёнка: Черненко Афанасий

Рождение ребёнка
24.05.1902

Сын: Черненко Степан

Отец ребёнка: Черненко Афанасий

Рождение ребёнка
06.09.1907

Сын: Черненко Иван

Отец ребёнка: Черненко Афанасий

Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: (Черненко) Анастасия

Отец ребёнка: Черненко Афанасий

Смерть
Неизвестно

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