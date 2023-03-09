Просвирнин Александр Яковлевич
Место рожденияШагары, Слободского района, Кировской обл.
Дата рождения22.08.1904
Дата смерти27.03.1963
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904
Шагары, Слободского района, Кировской обл.
Бракосочетание
15.01.1930
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1931
Сын: Просвирнин Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лубнина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
01.04.1937
Дочь: Попова Александра Александровна
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
02.06.1940
Дочь: Вотинцева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1947
Сын: Просвирнин Пётр Александрович
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Просвирнин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.06.1952
Дочь: Лучинская Нина Александровна
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1955
Дочь: Лямина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна
д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
27.03.1963
Дер. Никулинцы, Зуевского р-на, Кировской обл.