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Просвирнин Александр Яковлевич

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Место рождения

Шагары, Слободского района, Кировской обл.

Дата рождения

22.08.1904

Дата смерти

27.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904

Отец: Просвирнин Яков Никифорович

Мать: Просвирнина Анна Георгиевна

Шагары, Слободского района, Кировской обл.
Бракосочетание
15.01.1930

Жена: Просвирнина Анна Георгиевна

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Просвирнин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лубнина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1937

Дочь: Попова Александра Александровна

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1940

Дочь: Вотинцева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

За речкой Роговкой, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1947

Сын: Просвирнин Пётр Александрович

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Просвирнин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.06.1952

Дочь: Лучинская Нина Александровна

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
24.07.1955

Дочь: Лямина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Просвирнина Анна Георгиевна

д. Летяги, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
27.03.1963
Дер. Никулинцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
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