Новик Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новик Александp

Мать: Новик ?

Смерть
Неизвестно