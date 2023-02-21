Рыжаков Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Хохлова Федора Трофимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
23.02.1920
Дочь: Павлова Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шаренко Катерина Трофимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рыжаков Василий Трофимович
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Иванова Павлина Трофимовна
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Рыжаков Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия
Смерть
Неизвестно