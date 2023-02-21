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Рыжаков Трофим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Хохлова Федора Трофимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
23.02.1920

Дочь: Павлова Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шаренко Катерина Трофимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рыжаков Василий Трофимович

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Иванова Павлина Трофимовна

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Рыжаков Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжаков Иван Трофимович

Мать ребёнка: Рыжакова Ахимия

Смерть
Неизвестно
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