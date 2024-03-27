Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1902

Дата смерти

22.12.1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902

Отец: Сагдеев Гафур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирфанов Буран

Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет

Работа или профессия
Неизвестно
учительница начальных классов сельской школы, в 1940 году награждена орденомТрудового Красного знамени, который вручал Калинин в Москве
Образование
Неизвестно
медресе
Бракосочетание
1920

Муж: Гирфанов Ахмет

Рождение ребёнка
18.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет

Рождение ребёнка
01.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет

Рождение ребёнка
08.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет

Рождение ребёнка
29.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет

Смерть
22.12.1976

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