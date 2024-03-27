Гирфанова (Сагдеева) Мукаррама
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1902
Дата смерти22.12.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902
Отец: Сагдеев Гафур
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирфанов Буран
Отец ребёнка: Гирфанов Ахмет
Работа или профессия
Неизвестно
учительница начальных классов сельской школы, в 1940 году награждена орденомТрудового Красного знамени, который вручал Калинин в Москве
Образование
Неизвестно
медресе
Бракосочетание
1920
Муж: Гирфанов Ахмет
Рождение ребёнка
18.06.1924
Рождение ребёнка
01.05.1930
Рождение ребёнка
08.03.1933
Рождение ребёнка
29.06.1936
Смерть
22.12.1976