Власов ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Около 2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 2010

Жена: скрыто настройками приватности