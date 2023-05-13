Власов ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 2010
Жена: скрыто настройками приватности