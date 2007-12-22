Нестерук Андрей Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1932
Дата смерти22.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932
Отец: Нестерук Яким
Мать: Лена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нестерук Нина Васильевна
Рождение ребёнка
19.11.1967
Сын: Нестерук Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Нестерук Нина Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1970
Сын: Нестерук Геннадий Андреевич
Мать ребёнка: Нестерук Нина Васильевна
Смерть
22.12.2007