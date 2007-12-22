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Нестерук Андрей Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1932

Дата смерти

22.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1932

Отец: Нестерук Яким

Мать: Лена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерук Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.11.1967

Сын: Нестерук Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Нестерук Нина Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1970

Сын: Нестерук Геннадий Андреевич

Мать ребёнка: Нестерук Нина Васильевна

Смерть
22.12.2007

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