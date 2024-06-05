Прикоп (Леонтьева) Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прикоп (Леонтьева) Юлия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прикоп Михаил Валентинович

Рождение ребёнка
08.11.2013

Дочь: Прикоп Мария Михайловна

Отец ребёнка: Прикоп Михаил Валентинович

Рождение ребёнка
01.01.2016

Дочь: Прикоп Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Прикоп Михаил Валентинович

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