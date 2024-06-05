Прикоп (Леонтьева) Юлия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.2013
Дочь: Прикоп Мария Михайловна
Отец ребёнка: Прикоп Михаил Валентинович
Рождение ребёнка
01.01.2016
Дочь: Прикоп Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Прикоп Михаил Валентинович