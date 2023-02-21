Сулеков Илья Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулеков Илья Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулекова Софья Васильевна

Рождение ребёнка
11.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулекова Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулекова Софья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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