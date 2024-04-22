Зайчук Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Зайчук Петр Степанович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайчук Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1960
Мать ребёнка: Зайчук Анастасия Васильевна
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно