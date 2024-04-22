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Зайчук Петр Петрович

Место рождения

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Зайчук Петр Степанович

Мать: Зайчук Акулина Михайловна

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайчук Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Сын: Зайчук Сергей Петрович

Мать ребёнка: Зайчук Анастасия Васильевна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайчук Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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