Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1898

Дочь: Бусенко Ашхен Мартиросовна

Мать ребёнка: Дурасанова (некоторое Время Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна

г. Гадрут, Нагорный Карабах
По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Дурасанов Николай Мартиросович

Мать ребёнка: Дурасанова (некоторое Время Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна

Смерть
1920
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