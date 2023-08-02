Дурасанянц (позже Дурасанов) Мартирос Манасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1898
Дочь: Бусенко Ашхен Мартиросовна
Мать ребёнка: Дурасанова (некоторое Время Дурасанянц) Сатэник (Софья) Сергеевна
г. Гадрут, Нагорный Карабах
По школьным документам фамилия была Дурасанянц. Возможно, что после переезда в Пятигорск, фамилия была русифицирована.
Рождение ребёнка
1902
Смерть
1920