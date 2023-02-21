Ратникова/Желтякова Фекла Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова/Желтякова Фекла Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Ратников/желтяков Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1902

Дочь: Анисия Гавриловна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович

Смерть
Неизвестно
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