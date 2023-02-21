Ратникова/Желтякова Фекла Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1900
Рождение ребёнка
24.12.1902
Дочь: Анисия Гавриловна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Гавриил Георгиевич/Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно