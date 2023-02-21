Сакаев Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1930
Дочь: Коновалова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Сакаева Прасковья Семеновна
станица Спокойная Отрадненского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
30.10.1937
Дочь: Хорунжева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Сакаева Прасковья Семеновна
Смерть
Неизвестно