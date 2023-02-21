Сакаев Сергей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакаев Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1930

Дочь: Коновалова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Сакаева Прасковья Семеновна

станица Спокойная Отрадненского района Краснодарского края
Рождение ребёнка
30.10.1937

Дочь: Хорунжева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Сакаева Прасковья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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