Куцова (Жученко) Софья Зотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцова (Жученко) Софья Зотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куцов Макар Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куцов Макар Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куцов Макар Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мария Макаровна

Отец ребёнка: Куцов Макар Петрович

Смерть
Неизвестно