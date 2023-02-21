Сила Силаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1777 и 1781
Дата смертиОколо 1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1781
Отец: Силай Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Домна Силаева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Аграфена Силаева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Марфа Силаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Татьяна Силаева
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Василий Силаев
Мать ребёнка: Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петрова
Смерть
Около 1822