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Сила Силаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1777 и 1781

Дата смерти

Около 1822

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1808 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1781

Отец: Силай Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Домна Силаева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Аграфена Силаева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Марфа Силаева

Мать ребёнка: не указана

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Татьяна Силаева

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Василий Силаев

Мать ребёнка: Пелагея Петрова

Уколица, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петрова

Смерть
Около 1822
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