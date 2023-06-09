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Čablis (Stabulnieks) Anna

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

07.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Бракосочетание
29.11.1870

Муж: Čablis Simons

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Супруг(-а): Anna Čablis (Stabulnieks)
Рождение ребёнка
19.10.1872

Дочь: Kazaks Alvīne

Отец ребёнка: Čablis Simons

Озолкалнс, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
15.05.1884

Сын: Čablis Kārlis

Отец ребёнка: Čablis Simons

Илзене, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Liedskalns Lizete

Отец ребёнка: Čablis Simons

Смерть
Неизвестно