Čablis (Stabulnieks) Anna
Место рождения
Дата рождения07.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.11.1870
Муж: Čablis Simons
Супруг(-а): Anna Čablis (Stabulnieks)
Рождение ребёнка
19.10.1872
Дочь: Kazaks Alvīne
Отец ребёнка: Čablis Simons
Озолкалнс, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
15.05.1884
Сын: Čablis Kārlis
Отец ребёнка: Čablis Simons
Илзене, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Liedskalns Lizete
Отец ребёнка: Čablis Simons
Смерть
Неизвестно