Желнин Семен Агафонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Желнин Агафон Софонеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Микрюкова Мелания Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Желнин Илья Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Хлебникова Марья Семенова
Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Желнин Сидор Семенов
Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744