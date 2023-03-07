Желнин Семен Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнин Семен Агафонов

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1701

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701

Отец: Желнин Агафон Софонеев

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Микрюкова Мелания Семенова

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Желнин Илья Семенов

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Хлебникова Марья Семенова

Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Желнин Василий Семенов

Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Желнин Сидор Семенов

Мать ребёнка: Желнина Настасья Евдокимова

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Настасья Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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