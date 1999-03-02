Сорокин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1918
Дата смерти02.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Архиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Архиповна
Смерть
02.03.1999
г. Бердск
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. новое кладбище