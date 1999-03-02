Сорокин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1918

Дата смерти

02.03.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Архиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Архиповна

Смерть
02.03.1999
г. Бердск
Похороны
Неизвестно
г. Бердск. новое кладбище
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