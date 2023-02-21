Галь Альберт Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1937
Дата смерти27.03.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937
Отец: Галь Иосиф Михайлович
Мать: Галь Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.01.1956
Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна
Бракосочетание
16.07.1959
В день свадьбы, когда жених шел забирать невесту на пути упал столб или дерево. Бабки местные причитали, что жених долго не проживет...
Рождение ребёнка
16.02.1963
Дочь: Лебедева Марина Альбертовна
Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна
Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1969
Сын: Галь Александр Альбертович
Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна
Смерть
27.03.1975