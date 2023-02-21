Галь Альберт Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаль Альберт Иосифович

Галь Альберт Иосифович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1937

Дата смерти

27.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1937

Отец: Галь Иосиф Михайлович

Мать: Галь Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.01.1956

Сын: Галь Виктор Альбертович

Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
16.07.1959

Жена: Москачева Тамара Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
В день свадьбы, когда жених шел забирать невесту на пути упал столб или дерево. Бабки местные причитали, что жених долго не проживет...
Рождение ребёнка
16.02.1963

Дочь: Лебедева Марина Альбертовна

Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна

Шолоховский, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.12.1969

Сын: Галь Александр Альбертович

Мать ребёнка: Москачева Тамара Петровна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
27.03.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close