Иван Аксёнович (Аксентьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Аксёнович (Аксентьевич)

Место рождения

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1788 г.р.

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Около 1823 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
1833 г.р.
1835 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Аксён (Аксентий) Петрович

Мать: Пелагея Михайловна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1833

Сын: Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1835

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 28.03.1838

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Рождение ребёнка
04.04.1840

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Степановна

Новое Павшино, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Степановна

Смерть
Неизвестно
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