Иван Аксёнович (Аксентьевич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Аксён (Аксентий) Петрович
Мать: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
20.03.1833
Сын: Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
03.12.1835
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
Около 28.03.1838
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
04.04.1840
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Рождение ребёнка
04.04.1840
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Степановна
Смерть
Неизвестно