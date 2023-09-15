(Мушинская) Марина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1920
Отец: Мушинский Тимофей Лукич
Мать: Луиза Людвиговна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бузков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
24.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бузков Виктор Александрович