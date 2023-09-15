(Мушинская) Марина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мушинская) Марина Тимофеевна

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

02.10.1920

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1920

Отец: Мушинский Тимофей Лукич

Мать: Луиза Людвиговна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузков Виктор Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузков Виктор Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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