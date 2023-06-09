Аммосова Татьяна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Максимов Аммос
Мать: Фомина Евдокия
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Муж: Арсеньев Елизар
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.
Сын: Елизаров Михаил
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
15.06.1880
Дочь: Елизарова Агрипина
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
22.07.1882 ст.
Дочь: Елизарова Евпраксия
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.
Дочь: Елизарова Олимпиада
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.
Сын: Елизаров Стефан
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.
Дочь: Елизарова Александра
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.
Дочь: Елизарова Елизавета
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Елизаров Сергей
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.
Сын: Елизаров Федор
Отец ребёнка: Арсеньев Елизар