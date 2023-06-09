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Аммосова Татьяна

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Максимов Аммос

Мать: Фомина Евдокия

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Арсеньев Елизар

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.

Сын: Елизаров Михаил

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1880

Дочь: Елизарова Агрипина

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.07.1882 ст.

Дочь: Елизарова Евпраксия

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.07.1884 ст.

Дочь: Елизарова Олимпиада

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
30.07.1887 ст.

Сын: Елизаров Стефан

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.04.1890 ст.

Дочь: Елизарова Александра

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.10.1893 ст.

Дочь: Елизарова Елизавета

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Елизаров Сергей

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.12.1899 ст.

Сын: Елизаров Федор

Отец ребёнка: Арсеньев Елизар

Ласичиха, Мошенской муниципальный район, Новгородская область