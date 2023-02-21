Баденко (Горина) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941
Отец: Горин Василий Михайлович
Мать: Горина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
28.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баденко Владимир Федорович
Рождение ребёнка
06.01.1963
Дочь: Киселева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Баденко Владимир Федорович