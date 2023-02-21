Баденко (Горина) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баденко (Горина) Юлия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: Горин Василий Михайлович

Мать: Горина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баденко Владимир Федорович

Рождение ребёнка
06.01.1963

Дочь: Киселева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Баденко Владимир Федорович

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