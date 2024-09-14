Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Кирилов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Григорий Константинов

Отец ребёнка: Константин Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кирсан Константинов

Отец ребёнка: Константин Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Константинов

Отец ребёнка: Константин Кирилов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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